Глава комиссии Общественной палаты РФ по суверенитету Владимир Рогов заявил, что на саммите НАТО Владимиру Зеленскому «откажут как жениху в сватовстве» - то есть Украину не пригласят в альянс. Об этом сообщает РИА Новости.

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Зеленский ранее заявлял, что Киев ждет приглашения в альянс на очередном саммите НАТО. По мнению Рогова, Украину не станут приглашать в НАТО под предлогом высокого уровня коррупции и «произвола» в стране.

«Зеленский по итогам саммита получит гарбуз [тыкву - прим.ред.] по старой южнорусской традиции, когда отказывали нежеланному жениху», - заявил Рогов.



Ранее СМИ рассказали, что на саммите НАТО, который пройдет 9-11 июля в Вашингтоне, Украину не будут продвигать к членству в альянсе. По словам источника The Telegraph, Германия и США «громко предостерегли» от предложения Украине жестких сроков вступления в НАТО. По данным газеты, Зеленского также попросили не давить на отдельных членов альянса, чтобы добиться поддержки членства Киева.