Песков рассказал, на чем Путин передвигается по подмосковной резиденции

Президент России Владимир Путин достаточно часто садится за руль электрокара, передвигаясь по своей подмосковной резиденции Ново-Огарево. Об этом рассказал ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Накануне российский лидер прокатил на электрокаре прибывшего в Россию с официальным визитом премьер-министра Индии Нарендру Моди.

«Да. Часто», - заявил Песков в ответ на вопрос, ездит ли Путин по резиденции на электрокарах.



Ранее президент России в ходе своего официального визита в Пхеньян сел за руль подаренного им главе КНДР Aurus. Владимир Путин вместе с Ким Чен Ыном проехал по окруженным зеленью дорогам в резиденции «Кымсусан». При этом северокорейский лидер сел рядом с Путиным на переднее пассажирское кресло.

За руль машины президент России сел и во время рабочей поездки в Крым в 2022 году. После разговора с вице-премьером Маратом Хуснуллиным Владимир Путин сел за руль и лично проехал по Крымскому мосту.