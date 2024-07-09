В России высказались о вероятности блокировки WhatsApp в РФ

Зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов высказался о вероятности блокировки в России популярного мессенджера WhatsApp на фоне сообщений о нарушении платформой российского законодательства. В беседе с «Лентой.ру» депутат не исключил подобный сценарий.

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Ранее глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн назвал условие, при котором в России могут заблокировать WhatsApp. «WhatsApp, принадлежащий экстремистской компании Meta (признана в РФ экстремистской и запрещена), неоднократно нарушал и продолжает нарушать законодательство нашей страны», — заявил Хинштейн, отметив, что в случае, если WhatsApp будет отказываться сотрудничать с властями России, то его «может постигнуть судьба всей Meta».

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«Вопрос не столько в масштабах вреда [от нарушений WhatsApp законодательства РФ], а в применении тех законов, которые мы принимаем. Сегодня вред может быть не очень заметный, хотя мы можем об этом не знать. Огромное количество документов (...), чувствительные переписки хранятся на серверах неизвестно где. С точки зрения безопасности государства в целом, конечно, WhatsApp приносит серьезную угрозу, и огромный объем информации, который сегодня доступен западным спецслужбам, как раз вращается внутри этого мессенджера», — сказал Свинцов.

Вся эта информация анализируется западными спецслужбами. (...) Эта информация может казаться малозначительной, но это очень серьезно. Что касается блокировки WhatsApp, я считаю, что такое решение государством может быть принято Андрей Свинцов зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи



В апреле сообщалось, что переписки российских детей в WhatsApp и других мессенджерах и соцсетях оказались доступны потенциальным злоумышленникам на протяжении целого года. Уточнялось, что это стало возможным из-за ошибки создателей приложения для родительского контроля KidSecurity.

Перед этим российский предприниматель и основатель Telegram Павел Дуров призвал пользователей держаться подальше от WhatsApp. По его словам, мессенджер много лет является инструментом слежки.