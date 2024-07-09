Антонов обвинил США в замалчивании инцидента с ударом по больнице в Киеве

Западные покровители Украины хотят использовать утверждения о приписываемом России ударе по больнице в Киеве в качестве обоснования дальнейшей эскалации конфликта на Украине, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление российского посла в США Анатолия Антонова.

«Американский официоз и местные обозреватели, не разобравшись в фактах, цинично используют случившуюся трагедию против нашей страны», — заявил дипломат.



Байден: США с союзниками примут новые меры для укрепления ПВО Украины

Так он отреагировал на высказывание американских чиновников о якобы намеренном ударе РФ по детской больнице.

Антонов указал, что США умалчивают, что поразивший гражданскую инфраструктуру боезаряд оказался украинской ракетой ПВО.

«Западу следует прекратить снабжать бандеровцев оружием, от которого гибнут мирные жители в России и на самой Украине», — отметил посол.



Ранее в Министерстве обороны России заявили, что украинские военные в ответ на попытки атаковать объекты энергетики на территории России 8 июля нанесли высокоточный удар по объектам военной промышленности и авиабазам украинских Вооруженных сил, цели удара достигнуты. При этом заявления Киева о намеренном ракетном ударе РФ по гражданским объектам не соответствуют действительности, фото и видео с места событий подтверждают факт разрушений в связи с падением украинской ракеты ПВО.