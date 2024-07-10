Крымские власти собираются расширить список претензий к Киеву

Крымские власти собираются расширить список претензий к Украине. Речь о предъявлении компенсаций за нанесенный киевским режимом ущерб.

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«В плане ущерба, нанесенного Крыму продуктовой, транспортной блокадами, государственным экоцидом, лингвоцидом, осуществлявшимися Киевом, работа уже находится в самом начале. Мы намерены обязательно довести эту работу до конца, учтя все потери республики от злонамеренных действий государства Украина, включая последние теракты киевского режима, в том числе на Крымском мосту, - цитирует главу крымского парламента Владимира Константинова РИА Новости. - Список наших претензий по нанесенному полуострову ущербу будет расширен».



Власти Крыма предварительно оценили ущерб от энергоблокады Киева

Политик добавил, что в активной фазе уже находится работа по определению ущерба, нанесенного полуострову водной и энергетической блокадами.

Между тем, ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк после удара ВСУ по Севастополю заявил, что мирной жизни в Крыму быть не должно.