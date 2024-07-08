Путин сел за руль гольф-кара и прокатил Моди в Ново-Огарево

Президент Владимир Путин прокатил премьер-министра Индии Нарендру Моди на гольф-каре по территории резиденции в Ново-Огарево. Кадры опубликовала пресс-служба Кремля.

До этого лидеры двух стран за чашкой чая обсудили вопросы двустороннего сотрудничества и международной повестки дня.

Нарендра Моди прибыл в Россию с визитом, который продлится до 9 июля. Завтра - основной день. Запланированы переговоры с Владимиром Путиным в формате тет-а-тет, а также в составе делегаций.