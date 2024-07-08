Путин восхитился уровнем рождаемости в Индии

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с индийским премьер-министром Нарендрой Моди отметил, что в Индии самый большой показатель рождаемости в мире.

«Вы наверное сейчас самая большая по населению страна мира – 1,4 миллиарда человек. Но самое главное не это, самое главное, что 23 миллиона рождений в год даже для такой страны, как Индия, это все-таки много, это самый большой показатель в мире», – приводит РИА «Новости» слова российского лидера.



По словам Путина, «это не просто цифры». Это говорит о том, что люди чувствуют себя уверенно, горизонт планирования расширяется, пояснил президент.

«Это значит, люди планируют свою семью, свою жизнь, горизонт планирования расширяется. А это значит, что они чувствуют себя уверенно, чувствуют стабильность определенную, что очень важно», – сказал он.



Ранее Путин на встрече с Моди оценил развитие Индии.