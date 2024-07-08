Путин за чаем в Ново-Огарево начал неформальное общение с Моди

Президент РФ Владимир Путин начал в своей загородной резиденции в Ново-Огарево неформальное общение с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

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Российский лидер встретил своего коллегу у крыльца, а затем пригласил за чаепитием на террасе "в домашней обстановке поговорить неофициально". На столе - сухофрукты, свежие фрукты и чай.

"Добрый день, рад вас видеть", - сказал Путин и поздравил уже лично Моди с переизбранием на пост премьер-министра.



"Побывать у друга, у него дома - большая радость", - заявил в ответ Моди.



Отметим, что официальные полноформатные переговоры пройдут завтра в Кремле.