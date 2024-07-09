Небензя оценил реакцию ООН на удар по больнице в Киеве

Реакция генсека ООН Антониу Гутерриша, осудившего Россию, а не Украину за попадание ракеты в здание на территории больницы "Охматдет" в Киеве, является не чем иным, как проявлением двойных стандартов во всемирной организации. Об этом заявил журналистам в ответ на вопрос корреспондента ТАСС постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

"Я встретился с генеральным секретарем ООН и предоставил все те же цитаты, что озвучил вам, сказав ему, что это [осуждение РФ] очевидное проявление двойных стандартов", - сказал глава российского диппредставительства.



Небензя раскрыл происхождение попавшей в больницу в Киеве ракеты

В своем заявлении 8 июля Гутерриш бездоказательно выступил с утверждением, что Россия нанесла удары по гражданским объектам на Украине.