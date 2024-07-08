Россия опровергнет обвинения Украины на заседании СБ ООН

Россия в ходе срочного заседания СБ ООН, назначенном на 9 июля, ознакомит собравшихся с фактами, которые опровергают украинские и западные заявления по инциденту с детской больницей в Киеве, заявил в соцсетях первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. Об этом пишет ТАСС.

Ранее в западных СМИ появились публикации о последствиях ударов ВС РФ по Киеву. Авторы статей обвинили российских военных в том, что они якобы нанесли удары по объектам гражданской инфраструктуры.

«Наше председательство планирует провести его [заседание] завтра, 9 июля, в 10.00 по Нью-Йорку (17.00 по Москве). Ознакомим коллег с фактами, которые абсолютно не подтверждают украинскую и западную версию этого происшествия», — уточнил Полянский.



Ранее в Минобороны РФ сообщили, что в понедельник утром в ответ на попытки нанесения киевским режимом ущерба объектам российской энергетики и экономики был нанесен удар высокоточным оружием большой дальности по объектам военной промышленности Украины и авиационным базам ВСУ.

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В пресс-службе ведомства подчеркнули, что заявления украинских официальных лиц о якобы намеренном ракетном ударе России по гражданским объектам «абсолютно не соответствуют действительности».

Многочисленные опубликованные фото и видеокадры из Киева однозначно подтверждают факт разрушений вследствие падения украинской ракеты ПВО, запущенной из ЗРК в черте города, констатировали в Минобороны.