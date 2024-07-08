Провокации Запада становятся все изощреннее, его планы обвинить РФ в применении химического оружия на Украине вызваны ухудшающимся положением Киева. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. ТАСС

«Чем хуже обстоят дела у киевского режима, тем изощреннее провокации», — подчеркнула она. RT на русском

При этом, по словам начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, ВСУ в ходе СВО более 400 раз применили токсичные химикаты. Lenta.ru