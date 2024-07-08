Голикова сменила Чернышенко в совете по нацотношениям
Вице-премьер Татьяна Голикова сменила коллегу Дмитрия Чернышенко в составе Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям. Соответствующий указ подписал глава государства Владимир Путин.
Тем же документом из состава совета исключен депутат Госдумы Геннадий Семигин. Ранее политик, представляющий партию "Справедливая Россия - За правду", решением палаты был освобожден от должности главы думского комитета по делам национальностей.
Сфера межнациональных отношений и курирование Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) были закреплены за Голиковой при распределении полномочий между вице-премьерами, когда в мае формировался новый состав правительства России. Ранее этими вопросами занимался Чернышенко.