Голикова сменила Чернышенко в совете по нацотношениям

Вице-премьер Татьяна Голикова сменила коллегу Дмитрия Чернышенко в составе Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям. Соответствующий указ подписал глава государства Владимир Путин.

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Тем же документом из состава совета исключен депутат Госдумы Геннадий Семигин. Ранее политик, представляющий партию "Справедливая Россия - За правду", решением палаты был освобожден от должности главы думского комитета по делам национальностей.

Сфера межнациональных отношений и курирование Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) были закреплены за Голиковой при распределении полномочий между вице-премьерами, когда в мае формировался новый состав правительства России. Ранее этими вопросами занимался Чернышенко.