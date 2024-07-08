Кремль ответил на ультиматум Южной Кореи

Россия считает необходимым выстраивать отношения и с КНДР, и с Южной Кореей, однако Сеул занял враждебную Москве позицию. Таким образом отреагировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на просьбу прокомментировать заявление южнокорейского лидера Юн Сок Еля о необходимости для России выбрать для отношений «одну из двух Корей». ТАСС

«Россия против такого подхода, когда нужно выбирать одну из Корей для сотрудничества. Мы сторонники выстраивания добрых отношений со всеми государствами региона — и с КНДР, и с Южной Кореей», — отметил пресс-секретарь. Lenta.ru

Ранее южнокорейский президент заявил, что будущее отношений между Сеулом и Москвой зависит исключительно от действий России. Вечерняя Москва