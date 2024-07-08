В Совфеде объяснили, зачем Орбан полетел в США

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан полетел в США, чтобы прощупать почву, предположил в разговоре с NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. По его словам, Орбан прилетал в Москву, чтобы узнать позицию по мирному урегулированию украинского конфликта. Затем прибыл в Китай, так как у Пекина есть свой план мира, который устраивал Россию. Что касается партнеров по ЕС и НАТО, то сенатор ожидает категорически негативный настрой к инициативе венгерского премьера.

В США летит — это понятно. Во-первых, там саммит НАТО. Венгрия — страна НАТО. Он там должен быть. Но одновременно, видимо, будет прощупывать настрой своих партнеров по НАТО и Евросоюзу. Там я думаю, что настрой тоже категорически негативный. Такой же, как и в Киеве, — говорит он.



Поэтому Орбану не удастся остановить конфликт, считает Джабаров. Киев сопротивляется, а Запад «тешит себя надеждами, что Украина может победить Россию».

Я думаю, что как только они поймут, что это безнадёжно, может быть, тогда созреет у них мысль о том, что надо с Россией садиться за стол переговоров, — подытожил он.



Убедить Россию и Украину в необходимости мирных переговоров смогут крупнейшие мировые державы. Позицию правительства Венгрии ранее озвучил глава канцелярии Орбана Гергей Гуйяш. По его словам, это под силу США, Китаю и крупнейшим странам Европы.