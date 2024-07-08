В Кремле ответили на слова Юн Сок Еля о выборе "одной из двух Корей"

В Москве категорически не согласны с позицией Сеула о том, что Россия должна выбирать "одну из двух Корей", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

© Российская Газета

"Мы сторонники выстраивания добрых отношений со всеми государствами региона - и с КНДР, и с Южной Кореей", - заявил Песков журналистам в ответ на просьбу прокомментировать заявление президента Республики Корея Юн Сок Ёля о необходимости для РФ выбрать для отношений "одну из двух Корей".



Представитель Кремля обратил внимание, что Москва имеет партнера в виде Пхеньяна и "страну в виде Сеула, которая присоединилась к антироссийским санкциям".

Он также высказал недоумение, как Россия может выстраивать добрые отношения со странами, которые занимают враждебную позицию к действиям Москвы.

Ранее в ходе визита Владимира Путина в Северную Корею лидер КНДР Ким Чен Ын назвал президента России "самым дорогим другом корейского народа", без выдающейся дальновидности и решительности которого было бы невозможно подписание нового базового документа - Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и КНДР.