Моди опубликовал свои фотографии во "Внуково" с подписями на русском

Премьер-министр Индии Нарендра Моди опубликовал на своей странице в социальной сети "X" (ранее Twitter, заблокирована в РФ) четыре фотографии из аэропорта "Внуково-2" с подписью на русском языке.

"Прибыл в Москву. Мы с нетерпением ждем дальнейшего углубления особого и привилегированного стратегического партнерства между нашими странами, особенно в футуристических областях сотрудничества", - написал индийский лидер.



"Укрепление связей между нашими странами принесет пользу нашим народам", - добавил он.



Публикация была также продублирована на английском языке.

В понедельник 8 июля днем Моди прибыл в Россию. Это стало его первым официальным визитом после переизбрания на пост премьер-министра Индии. В этот день состоится его неформальная встреча с президентом России Владимиром Путиным, а на 9 июля назначены полноформатные двусторонние переговоры.

Незадолго до поездки Моди агентство Bloomberg сообщило, что выбор Москвы в качестве места первого официального визита политика после его переизбрания на третий срок говорит о высоком уровне отношений между Россией и Индией.

Как отметил в декабре минувшего года замглавы МИД России Андрей Руденко, фундаментом российско-индийского особо привилегированного стратегического партнерства - именно такой официальный статус носят двусторонние отношения между Москвой и Нью-Дели - являются контакты между лидерами двух стран, однако взаимодействие между Россией и Индией происходит на многих уровнях: регулярно проходят встречи по линии МИД, Советов безопасности и других ведомств.

Россия и Индия сотрудничают в сфере промышленности, науки, образования, энергетики, а также в космической и оборонной отраслях. Одним из флагманских проектов является строительство атомной электростанции Куданкулам, оснащенной российскими реакторами ВВЭР-1000, а также "Южного транспортного коридора" (также известного как "Транскаспийский маршрут"- прим. "РГ"), который свяжет Санкт-Петербург и Мумбаи.