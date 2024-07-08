В Зоосад Деда Мороза прибыли олени Путина

В Зоосад Деда Мороза в Великом Устюге доставили двух северных оленей с редким белым окрасом. Об этом сообщает «СеверИнформ».

Самку белого оленя, которая затем родила мальчика, подарили президенту России Владимиру Путины члены ямальской семьи Пяк. Они одержали победу во всероссийском конкурсе «Семья года».

В свою очередь, глава государства решил подарить животных Деду Морозу. Перед поездкой ветеринары провели необходимые исследования и вакцинацию.

Ранее глава КНДР Ким Чен Ын подарил Путину двух охотничьих собак редкой породы пхунсан. Данная порода выведена от северокорейских волков и почти неизвестна за пределами страны. По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, глава государства еще не успел дать клички новым питомцам, но с местом их проживания уже определились — собаки будут жить в Москве.