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В Зоосад Деда Мороза прибыли олени Путина

В Зоосад Деда Мороза в Великом Устюге доставили двух северных оленей с редким белым окрасом. Об этом сообщает «СеверИнформ».

В Зоосад Деда Мороза прибыли олени Путина
© РИА Новости

Самку белого оленя, которая затем родила мальчика, подарили президенту России Владимиру Путины члены ямальской семьи Пяк. Они одержали победу во всероссийском конкурсе «Семья года».

В свою очередь, глава государства решил подарить животных Деду Морозу. Перед поездкой ветеринары провели необходимые исследования и вакцинацию.

Ранее глава КНДР Ким Чен Ын подарил Путину двух охотничьих собак редкой породы пхунсан. Данная порода выведена от северокорейских волков и почти неизвестна за пределами страны. По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, глава государства еще не успел дать клички новым питомцам, но с местом их проживания уже определились — собаки будут жить в Москве.

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