Путин снял с должностей двух помощников секретаря Совбеза

Президент России Владимир Путин освободил от должностей помощников секретаря Совета безопасности РФ Наиля Мухитова и Евгения Аношина. Указы опубликованы на официальном портале правовой информации. Газета.Ru

«Освободить Аношина Евгения Алексеевича от должности помощника секретаря Совета Безопасности Российской Федерации», — говорится в указе. Аналогичное решение было вынесено для Наиля Мухитова. Ura.Ru

Как сообщил источник в администрации президента РФ, Аношин «переходит на работу к помощнику президента Николаю Патрушеву, где будет заниматься вопросами популяризации национальной морской политики и взаимодействия со СМИ». Аношин 9,5 лет работал с Патрушевым, когда тот был секретарем Совбеза РФ. Мухитов, который работал с Патрушевым в Совбезе более восьми лет, переходит на работу в управление администрации президента РФ по вопросам национальной морской политики. ТАСС