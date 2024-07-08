Путин поговорил с поваром из Макеевки, кормившую всю «Россию» на ВДНХ

Президент России Владимир Путин на встрече с сотрудниками выставки-форума «Россия» поговорил с поваром из Макеевки Людмилой Николаевой, которая работала на мероприятии поваром. Женщина рассказала, что переехала в Москву 20 лет и встретила здесь свою бывшую соседку. По словам сотрудницы, ее старая знакомая привезла на выставку школьников из Донбасса.

Я кормила на выставке всю страну — сотрудников и всех наших гостей. Была такая ситуация — потрясающая встреча. Я в Москве проживаю больше 20 лет. Я здесь встретила свою соседку, которая привезла детей из Макеевки. Она работает преподавателем 59-й школы. Встреча была потрясающая, — поделилась повар.



Путин на встрече с сотрудниками форума ранее заявил, что большая часть мира относится к России доброжелательно. Он добавил, что россиянам важно показывать себе и всему миру, что страна и ее народ могут и добиваются успехов в самых разных областях. Заявление главы государства опубликовано на сайте Кремля.

На ВДНХ 6 июля прошла торжественная церемония закрытия Международной выставки-форума «Россия». Она открылась в День народного единства 4 ноября 2023 года и проработала восемь месяцев. За это время ее успели посетить порядка 18 млн человек. Самые яркие моменты церемонии закрытия выставки-форума «Россия» — в фотогалерее NEWS.ru.