Песков рассказал о будущих переговорах с Орбаном после его визита в США

В правительстве РФ позитивно воспринимают будущие переговоры с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Об этом заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

«Он показал свою политическую волю. Мы воспринимаем диалог весьма позитивно, считаем, что это очень полезно», — рассказал Песков в интервью корреспонденту telegram-канала SHOT.



Ранее пресс-секретарь уже комментировал поездки Орбана: «Мы ценим его усилия». Орбан, в свою очередь, посетил уже три столицы и трех лидеров стран: президента Украины Зеленского в Киеве, китайского лидера КНР Си Цзиньпина в Пекине и президента России Владимира Путина в Москве.