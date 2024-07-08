Песков отреагировал на поездку Орбана в Китай после России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль положительно относится к поездке премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Китай после того, как он посетил Россию. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Песков отметил, что своими визитами в Москву и Пекин Орбан показал политическую волю на диалог между сторонами конфликта на Украине. В дальнейших визитах премьер будет делиться своими впечатлениями от поездки в РФ, в том числе и с союзниками Венгрии по НАТО, считает пресс-секретарь.

Напомним, что с 1 июля Венгрия начала председательство в Совете ЕС. На фоне этого Орбан совершил ряд поездок. 2 июля он посетил Киев, где встретился с Владимиром Зеленским, а 5 июля – Москву, где провел переговоры с Владимиром Путиным. 8 июля премьер прибыл в Пекин, где состоялась его рабочая встреча с председателем КНР Си Цзиньпином. В тот же день политик объявил, что после отправится в Вашингтон, где 9 июля стартует саммит НАТО.

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В недавнем интервью Орбан заявил, что не видит возможности победить Россию на поле боя. По его мнению, ближайшие несколько месяцев будут напряженными в аспекте конфликта на Украине, а потому Западу стоит перейти к «политике мира».