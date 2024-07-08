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Нарендра Моди прибыл в Москву

Премьер-министр Индии Нарендра Моди прибыл в Москву. У политика запланирован двухдневный официальный визит.

Это его первая поездка в Россию за пять лет. По словам Моди, он с нетерпением ждет возможности встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным, которого назвал другом.

Официальные переговоры должны состояться 9 июля. По плану, это беседа в узком составе. Совместного общения с прессой не предусматривается.

Известно, что в России Моди примет участие в 22-м ежегодном индийско-российском саммите.

В Госдуме раскрыли, о чем говорит визит Моди в Россию

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков говорил, что Путин не передавал через премьера Венгрии Виктора Орбана во время их личной встречи никаких посланий для главы Белого дома Джо Байдена.

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