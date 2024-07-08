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В Госдуме раскрыли, о чем говорит визит Моди в Россию

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по международным делам Алексей Чепа заявил, что Индия высоко ценит дружеские отношения с Россией и стремится к их последовательному и надежному развитию. Так он прокомментировал визит премьера страны Нарендры Моди в Москву. Газета.Ru

«Визит Моди показывает глубокое уважение и понимание того, как индийская сторона высоко ценит двусторонние отношения между Индией и Россией, а также перспективы развития БРИКС», — заявил Чепа. Он подчеркнул, что отношения между Москвой и Нью-Дели должны развиваться спокойно и последовательно. Парламентская газета

Ранее газета Hindu написала, что визит премьер-министра Индии является геополитическим сигналом Западу, где одновременно с российско-индийским саммитом пройдет встреча лидеров стран НАТО. ТАСС

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