Песков рассказал о подходе Путина к решению конфликта на Украине

Президент России Владимир Путин является дипломатическим сторонником в решении украинского кризиса. Об этом в понедельник, 8 июля, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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— Вы знаете, что президент Путин является убежденным сторонником предпочтительности политико-дипломатических усилий по поиску развязки в украинском конфликте, — заявил Песков.



По его словам, Россия никогда не отказывалась от диалога, а, наоборот, была сторонником, сообщает РИА Новости.

Орбан раскрыл позицию Путина по перемирию на Украине

5 июля Путин провел переговоры с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, который прибыл в Москву для продолжения «мирной миссии». Премьер Венгрии после визита в Москву разместил в своем аккаунте в соцсетях кадры поездки в столицу России и подготовки к ней. Клип сопровождает подпись «Миссия мира. Вторая остановка: Москва. Продолжим в понедельник!».

Несколькими днями ранее премьер-министр Венгрии прибыл в Киев для переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским. В разговоре Орбан предложил украинскому главе условия прекращения огня. Как позже рассказал премьер, Зеленский их отверг.