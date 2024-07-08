МИД РФ рассказал о реакции СБ ООН на просьбы о встрече с Лавровым

Инициативы о встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на полях мероприятий по линии Совбеза ООН будут внимательно рассмотрены. Об этом заявил журналистам заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин.

"У нас планируется визит министра в Нью-Йорк в связи с тем, что с 1 июля, как вы знаете, Российская Федерация осуществляет председательство в Совете Безопасности [ООН]. В этой связи министр туда будет выезжать во главе с мидовской делегацией, - сказал он. Мы нацелены на два главных мероприятия с участием министра. Министерское заседание 16-го числа, министерское заседание 17-го числа по многосторонности и по Ближнему Востоку. Сейчас поступает информация о том, что те, кто хотел бы принимать участие в этих главных мероприятиях, могут быть заинтересованы и искать встречи с министром. Все эти просьбы будут внимательно рассматриваться".

