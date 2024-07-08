$88.13+0.0195.57+0.59
Почта

МИД РФ: просьбы о встрече с Лавровым на полях СБ ООН в Нью-Йорке рассмотрят

Инициативы о встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на полях мероприятий по линии Совбеза ООН будут внимательно рассмотрены. Об этом заявил журналистам заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин.

МИД РФ рассказал о реакции СБ ООН на просьбы о встрече с Лавровым
© РИА Новости
"У нас планируется визит министра в Нью-Йорк в связи с тем, что с 1 июля, как вы знаете, Российская Федерация осуществляет председательство в Совете Безопасности [ООН]. В этой связи министр туда будет выезжать во главе с мидовской делегацией, - сказал он. Мы нацелены на два главных мероприятия с участием министра. Министерское заседание 16-го числа, министерское заседание 17-го числа по многосторонности и по Ближнему Востоку. Сейчас поступает информация о том, что те, кто хотел бы принимать участие в этих главных мероприятиях, могут быть заинтересованы и искать встречи с министром. Все эти просьбы будут внимательно рассматриваться".