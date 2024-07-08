Приезд американского рэпера Канье Уэста в Москву позволяет артистам США не зашорено посмотреть на Россию. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. ТАСС

По его мнению, многие западные артисты в настоящее время смотрят на Россию сквозь призму пропаганды своих государств. «Тем важнее было бы для них приехать к нам и незашоренно посмотреть на происходящее, убедиться в том, что Россия привлекательна. Поэтому Канье Уэст — это хорошо», — считает замглавы российского МИД. Газета.Ru

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что Уэст может провести шоу в Москве в сентябре 2024 года. Lenta.ru