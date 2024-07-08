МИД России исключил начало пристрелочных переговоров с США

Россия исключает начало даже пристрелочных переговоров с США по вопросу контроля над вооружениями из-за действий Вашингтона против Москвы. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков. Lenta.ru

«На сегодня я не вижу ни одной сферы, может быть, за редчайшими исключениями в области контактов между людьми, визовых дел, но это все архимелочи на фоне происходящего, где мы могли бы о чем-то толково и компромиссно договориться с американцами. По крупным вопросам - нет. Мы будем идти своим путем», - сказал замминистра иностранных дел. ТАСС

По его словам, Россия не может вести диалог о контроле над вооружениями с государством, которое официально говорит о намерении нанести РФ стратегическое поражение. При этом оно каждый день ищет способы, как нанести другой стороне урон, «сделать больнее, сложнее, труднее», отметил Рябков. Свободная пресса