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МИД России исключил начало пристрелочных переговоров с США

Россия исключает начало даже пристрелочных переговоров с США по вопросу контроля над вооружениями из-за действий Вашингтона против Москвы. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков. Lenta.ru

«На сегодня я не вижу ни одной сферы, может быть, за редчайшими исключениями в области контактов между людьми, визовых дел, но это все архимелочи на фоне происходящего, где мы могли бы о чем-то толково и компромиссно договориться с американцами. По крупным вопросам - нет. Мы будем идти своим путем», - сказал замминистра иностранных дел. ТАСС

По его словам, Россия не может вести диалог о контроле над вооружениями с государством, которое официально говорит о намерении нанести РФ стратегическое поражение. При этом оно каждый день ищет способы, как нанести другой стороне урон, «сделать больнее, сложнее, труднее», отметил Рябков. Свободная пресса

МИД России исключил начало пристрелочных переговоров с США
© РИА Новости
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Сергей Рябков
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