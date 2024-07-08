Вашингтону был необходим выход из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), чтобы создать соответствующие системы для устрашения КНР. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью журналу "Международная жизнь".

"Причина понятна. Она была понятна и тогда, а сейчас это вскрылось с абсолютной, неоспоримой ясностью в том, что американцам нужен был выход из договора, чтобы создать такие системы для устрашения Китайской Народной Республики. И не случайно мы имеем в последнее время резко активизировавшуюся дискуссию о том, когда, где американцы могут начать размещать свои средства средней дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Ну и в Европе, но, прежде всего, в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - отметил замминистра.



Он подчеркнул, что для России и Китая, которые находятся под прицелом таких систем, установки с ракетами средней и меньшей дальности по факту носят стратегический характер, потому что могут поразить цели в глубине их территории. По словам замглавы МИД РФ, если РФ решит разместить свои ракеты средней дальности, то они по местам их развертывания "с точки зрения воздействия на ключевые центры принятия решений в США будут несколько менее эффективны".

"Хотя хочу сказать еще раз, что вопросы географии при внимательном рассмотрении тоже дают некоторые подсказки на этот счет", - добавил дипломат.



Рябков указал на то, что США в очередной раз пытаются навязать России и Китаю, которых считают "равными по силе со стратегическими соперниками", определенную поведенческую модель, позволяющую установить американское превосходство в этой сфере.

"Напомню, что предлогом для выхода США из договора о ракетах средней и меньшей дальности в свое время стало создание у нас крылатой ракеты 9М729, которая по своим тактико-техническим характеристикам не выходила за рамки требований, то есть за рамки наших российских обязательств, которые мы имели на тот момент, согласно ДРСМД. Наши попытки привлечь американцев к проверке вот именно этого нашего заявления, наши попытки подвести американцев к согласию проверить этот факт оказались бесплодными", - заключил замминистра.



О ДРСМД

ДРСМД - Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, подписанный между СССР и США в 1987 году. Он не позволял размещать ракетные пусковые установки, баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с дальностью полета от 500 до 5 500 км. В 2019 году США вышли из этого соглашения. Москва была готова не производить и не размещать ракеты до тех пор, пока Вашингтон не будет развертывать эти системы в каком-то из регионов мира.

Однако США, как отмечал президент РФ Владимир Путин, не только производят эти ракеты, но уже привозили их в Европу и на Филиппины. Сейчас Россия готовит ответные меры, не исключено, что она также начнет выпуск и размещение ракет.