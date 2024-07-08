Песков раскрыл детали предстоящей встречи Путина и Моди

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что вечером 8 июля президент Владимир Путин проведет переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди который прибывает в РФ с официальным визитом, передает ТАСС. По словам Пескова, два лидера встретятся для неформального общения с возможностью обсуждения свободных тем.

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