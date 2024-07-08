Песков ответил, передавал ли Путин через Орбана послание Байдену

Президент России Владимир Путин не передавал через премьер-министра Венгрии Виктора Орбана какое-либо послание американскому лидеру Джо Байдену или странам НАТО. Как сообщает ТАСС, об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Напомним, что утром 8 июля Орбан анонсировал, что из Пекина направится в Вашингтон. 9 июля там стартует саммит НАТО.

Орбан раскрыл позицию Путина по перемирию на Украине

Песков подчеркнул, что своими визитами венгерский премьер пытается понять суть разногласий по конфликту на Украине. По его словам, Москва высоко ценит старания Орбана.

Орбан посетил Москву 5 июля. Там он провел с Путиным переговоры, главной темой которых стал кризис на Украине и урегулирование конфликта. За несколько дней до этого политик посетил Украину и предложил Владимиру Зеленскому прекращение огня на основе нынешней линии соприкосновения с российскими силами.

Обе поездки Орбан совершил на фоне старта председательства Венгрии в Совете ЕС. Позднее, 8 июля, венгерский премьер прибыл в Китай, где провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.