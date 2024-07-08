Медведев заявил о попытках врагов разрушить российские святыни

Россия дает отпор попыткам врагов страны разрушить святое и незыблемое. Об этом заявил заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Lenta.ru

С таким заявлением политик выступил в день благоверных Петра и Февронии Муромских, в который отмечается День семьи, любви и верности. Он добавил, что Россия должна сделать все, чтобы сохранить устои, заложенные предками. ТАСС

Медведев подчеркнул, что основой жизни должна быть прочная и счастливая семья, взаимная любовь, терпение и доверие. Политик также отметил, что совместные усилия в преодолении жизненных трудностей играют ключевую роль в жизни каждого человека. News.ru