Медведев заявил о попытках врагов разрушить российские святыни

Россия дает отпор попыткам врагов страны разрушить святое и незыблемое. Об этом заявил заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

С таким заявлением политик выступил в день благоверных Петра и Февронии Муромских, в который отмечается День семьи, любви и верности. Он добавил, что Россия должна сделать все, чтобы сохранить устои, заложенные предками.

«Основа основ в нашей жизни — прочная и счастливая семья, взаимная любовь, терпение и доверие. Умение вместе преодолевать любые жизненные тяготы», — объявил политик.



В 1547 году Русская православная церковь причислила Петра и Февронию к лику святых, а почти сразу после канонизации писатель Ермолай-Еразм составил на основе устных преданий и жизнеописания святых «Повесть о Петре и Февронии Муромских». Исследователи отмечали, что в своей повести писатель совместил несколько преданий, однако общую идею ему удалось передать. Так история муромских святых распространилась далеко за пределы города.