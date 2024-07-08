Экс-заместитель Шойгу может получить новую должность

Бывший первый заместитель министра обороны Руслан Цаликов может стать сенатором от Тувы. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на двух источников, близких к органам власти Тувы.

Цаликов работал на этом посту восемь с половиной лет. Он покинул его 17 июня после увольнения Сергея Шойгу, который 12 мая был назначен секретарем Совета безопасности РФ.

Экс-первый замглавы министерства возглавляет список «Единой России» на очередных выборах в региональный парламент вместе с главой Тувы Владиславом Ховалыгом и участником военной операции Буяном Кууларом, рассказал газете замсекретаря генсовета партии Сергей Перминов.

Решение о выдвижении Цаликова приняла конференция регионального отделения ЕР, в праймериз по отбору кандидатов он не участвовал.

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Как считает политолог Ростислав Туровский, выгодным для Цаликова стало бы назначение в аппарат Совбеза, но если этот вариант окажется невозможным, то он перейдет в Совет Федерации.