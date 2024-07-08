Косачев заявил, что Макрон потерял возможность говорить от имени народа Франции

Утрата президентом Франции Эмманюэлем Макроном, чья коалиция "Вместе за республику" заняла второе место, возможности говорить от имени всего народа, стала главным результатом досрочных парламентских выборов, что для мира скорее хорошо, чем плохо. Такое мнение выразил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

"Главный результат этих выборов - утрата Макроном возможности говорить от имени всего народа Франции, как это было до сих пор. А следовательно - резкое сокращение возможностей для Франции претендовать на роль международного лидера - будь то в делах региональных (украинский кризис), европейских (кризис ЕС) или глобальных (кризис натоцентричного мира). Для мира это скорее хорошо, нежели <...> плохо - с учетом того, какую, мягко скажем, неконструктивную повестку дня продвигала до сих пор макроновская Франция. Миру нужны другие лидеры", - написал сенатор в своем Telegram-канале.



Он отметил "удивительно откровенную оценку" прошедших выборов президентом Макроном, который заявил, что их итоги "не показывают, кому управлять Францией".

"В Москве разочарование". Туск — о результатах выборов во Франции

"Подразумевалось, видимо, то, что мандат на такое управление не получили ни правые, ни левые, "и все останется, как прежде". Но, по сути, Францию ожидает не продолжение президентского правления, а паралич власти", - полагает Косачев.



Политик подчеркнул, что почти равные по силе три политические силы "будут жестко конкурировать друг с другом". "Каждое голосование будет непредсказуемым, а его исход - результатом тактических сговоров и разменов, а не стратегических решений", - констатировал заместитель председателя Совфеда.