«Макрону указали на дверь»: Володин оценил итоги выборов во Франции

Французы готовы были голосовать на выборах в парламент за кого угодно, только не за партию действующего президента Эммануэля Макрона. Об этом заявил в своем Telegram-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин.

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Напомним, что партия Эммануэля Макрона проиграла и в первом, и во втором туре внеочередных выборов в парламент Франции. Убедительную победу в первом туре одержала правая партия Мари Ле Пен «Национальное объединение» и союзные с ней силы, набрав 33,15% голосов. По итогам второго тура у левого «Нового народного фронта» 182 места в парламенте, у коалиции Макрона «Вместе!» — 168, у правых во главе с «Национальным объединением» Ле Пен — 143 места.

По словам Вячеслава Володина, итоги выборов свидетельствуют о том, что «Макрону указали на дверь».

«Итоги досрочных выборов во Франции, которые были объявлены по инициативе самого Макрона, закончились для него поражением. Граждане Франции готовы были голосовать за кого угодно, но лишь бы не за Макрона. Не помогли политтехнологические уловки и снятие кандидатов», - констатировал он.



Спикер нижней палаты российского парламента обратил внимание на то, что партия-победитель уже потребовала «передать ей в руки формирование правительства», и предупредил, что подобная участь ждет всех западных политиков, которые «занимаются вмешательством в суверенные дела других государств».

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«В то время как их граждане требуют заняться решением внутренних проблем и развитием национальных экономик», - заявил Володин.



Напомним, что президент Франции Эммануэль Макрон сообщил ранее о том, что главы западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но пока не пришли к соглашению по этому вопросу. Позже Макрон вновь отметил, что не исключает отправку войск на Украину, если Россия прорвет линию обороны и от Киева поступит такая просьба.