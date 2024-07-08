МИД РФ назвал невозможным возвращение в Совет Европы

Мысли о возвращении России в Совет Европы не возникает, так как это невозможно. Об этом заявил в интервью газете "Известия" директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД РФ, уполномоченный по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Григорий Лукьянцев, отвечая на вопрос о возможном предложении Совета Европы вернуться в структуру.

"Это совсем гипотетическая ситуация, потому что она невозможна с юридической точки зрения. <...> Мысли вернуться туда просто не возникает, потому что это невозможно", - сказал он.



По словам дипломата, "невозможно находиться под юрисдикцией Европейского суда по правам человека, если вы не являетесь участником Европейской конвенции по правам человека".

Он отметил, что обстоятельства, связанные с выходом России из состава Совета Европы, сопровождались многочисленными, в том числе процедурными, нарушениями со стороны организации.

Россия вышла из Совета Европы в марте 2022 года. В заявлении указывалось, что государства НАТО и Евросоюза последовательно "превращают организацию в инструмент антироссийской политики, отказываясь от равноправного диалога и от всех принципов, на которых создавалась структура". Это было ответом на решение Комитета министров Совета Европы о приостановке прав РФ в комитете и Парламентской ассамблее СЕ "в связи с вооруженным вторжением на Украину".