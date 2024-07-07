Сопредседатель правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Тино Хрупалла полагает, что Берлин мог бы стать местом проведения мирной конференции по Украине, на которой бы присутствовали все стороны, участвующие в конфликте.

Правительство ФРГ, по словам Хрупаллы, должно как можно скорее выступить за мирное решение конфликта.

"Это также означает встречи воюющих сторон за столом переговоров", - сказал он в интервью телеканалу ARD.



"И, по моему мнению, Берлин также мог бы послужить местом проведения мирной конференции, на которой все воюющие стороны - Украина, Россия, а также США - будут сидеть за одним столом", - констатировал он. Сопредседатель АдГ заметил, что нельзя обсуждать мир, если, например, Россия не участвует в этом.

Хрупалла выразил убежденность в том, что расширение НАТО на восток в определенной степени способствовало конфликту на Украине. Интересы безопасности Украины и России, по его мнению, должны быть учтены. Политик отметил, что может представить здесь компромисс. Для этого, по его убеждению, Украине придется отказаться от членства в НАТО и ЕС, а Россия должна полностью уйти с Украины.

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"Я думаю, что в общих интересах было бы, если бы Россия также сказала: "Конечно, мы уйдем из этих районов", - отметил лидер АдГ.



Он напомнил, что в Германии около миллиона украинцев, которые будут получать гражданские пособия. Как заметил Хрупалла, это обойдется налогоплательщикам в €6 млрд.