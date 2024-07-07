Берлин назвали вероятным местом проведения конференции по Украине

В АдГ назвали Берлин вероятным местом проведения мирной конференции по Украине
Сопредседатель правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Тино Хрупалла полагает, что Берлин мог бы стать местом проведения мирной конференции по Украине, на которой бы присутствовали все стороны, участвующие в конфликте.
Правительство ФРГ, по словам Хрупаллы, должно как можно скорее выступить за мирное решение конфликта.
"Это также означает встречи воюющих сторон за столом переговоров", - сказал он в интервью телеканалу ARD.
"И, по моему мнению, Берлин также мог бы послужить местом проведения мирной конференции, на которой все воюющие стороны - Украина, Россия, а также США - будут сидеть за одним столом", - констатировал он. Сопредседатель АдГ заметил, что нельзя обсуждать мир, если, например, Россия не участвует в этом.
Хрупалла выразил убежденность в том, что расширение НАТО на восток в определенной степени способствовало конфликту на Украине. Интересы безопасности Украины и России, по его мнению, должны быть учтены. Политик отметил, что может представить здесь компромисс. Для этого, по его убеждению, Украине придется отказаться от членства в НАТО и ЕС, а Россия должна полностью уйти с Украины.
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"Я думаю, что в общих интересах было бы, если бы Россия также сказала: "Конечно, мы уйдем из этих районов", - отметил лидер АдГ.
Он напомнил, что в Германии около миллиона украинцев, которые будут получать гражданские пособия. Как заметил Хрупалла, это обойдется налогоплательщикам в €6 млрд.