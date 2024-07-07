Пушков спрогнозировал раскол на саммите НАТО

Приезд премьера Венгрии Виктора Орбана в Москву и высказывания его коллег из Словакии и Болгарии показывают, что НАТО на ближайшем саммите стран альянса ждет раскол, полагает председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

"Настроения в Европе меняются. Виктор Орбан своей "миссией мира", которую он обещал сделать главным содержанием председательства Венгрии в Евросоюзе, словно открыл дотоле наглухо задраенный клапан", - написал Пушков в своем Telegram-канале.



Сенатор обратил внимание на то, что глава правительства Словакии Роберт Фицо высказался в поддержку Орбана, а и.о. премьер-министра Болгарии Димитар Главчев собирается предложить на саммите НАТО начать переговоры с Россией.

"Причем Болгария, по его словам, готова взять на себя роль посредника, - продолжил Алексей Пушков. - Можно представить себе, какой вой поднимется сейчас во многих натовских столицах! Во многих, но не во всех".



По прогнозу законодателя, на саммите альянс "ждет явный раскол".

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"Он, собственно, уже налицо - еще до начала самого саммита", - резюмировал сенатор.



Напомним, Орбан провел переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве 5 июля. Саммит НАТО пройдет в Вашингтоне 9-11 июля. На нем будут обсуждаться вопросы развития альянса, а также конфликт на Украине.