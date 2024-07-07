В России прокомментировали планы Японии вернуть Курильские острова

Переговоры Москвы с Токио по статусу Курильских островов осложняются антироссийской позицией Японии, считает председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. В разговоре с «Лентой.ру» он напомнил, что Россия считает эти территории своими.

«Короткий ответ заключается в том, что Курильские острова — это часть территории Российской Федерации. Более длинный ответ заключается в том, что мы за налаживание нормальных, активных, добрососедских отношений с Японией и никогда иначе не говорили. Но дело в том, что, к сожалению, в последние годы позиция и заявления японского политического истеблишмента говорят о том, что они солидаризируются с антироссийским курсом», — прокомментировал сенатор планы Японии вернуть эти территории. «Мы же все время, не уставая, повторяем, что мы — сторонники нормальных двусторонних отношений. Эта позиция неизменна, о ней неоднократно говорил наш президент»





Как сообщило китайское издание Sohu, Япония предлагала России крупные инвестиции в обмен на теоретическую возможность получить доступ к Курильским островам. Однако президент России Владимир Путин отказался от сделки.

В Китае удивились ответу Путина на предложение Японии по Курилам

В материале сказано, что это позволило бы улучшить отношения Москвы и Токио. С другой стороны, по мнению китайских журналистов, такое соглашение стало бы угрозой национальной безопасности России.