Лавров указал на участие США в наведении ракет ВСУ

Ракеты Вооруженных сил Украины (ВСУ) не долетели бы до российских регионов без прямого участия Вашингтона в целенаведении и подготовке данных со спутников для Киева. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, видео опубликовано в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.

«Об этом подробнейшим образом говорил президент, когда он объяснил, как действуют ATACMS и прочие дальнобойные вооружения, которые США поставляют Украине. Для любого технически грамотного человека, который разбирается в военных делах, ясно, что без прямого участия Соединенных Штатов в целенаведении, в подготовке данных со спутников эти ракеты никуда бы не полетели», — заявил дипломат.



23 июня Севастополь был атакован с использованием тактических ракет ATACMS с кассетными боеприпасами. Четыре ракеты были перехвачены, а пятая взорвалась над городом, что привело к ранению более 150 человек. Следственный комитет начал уголовное расследование по факту теракта.

Пентагон заявил, что пляж в Севастополе не был целью ракетного удара

2 июля пресс-секретарь американского минобороны Патрик Райдер заявил, что власти Соединенных Штатов считают допустимым нанесение ударов по Крыму с помощью оружия американского производства. По его словам, американская политика касательно использования дальнобойного оружия для ударов по России не изменилась.