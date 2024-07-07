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Россия позитивно оценивает отказ Индонезии подписать итоговый документ «сходки» в Швейцарии, посвященной украинскому кризису. Об этом заявил новый посол РФ в Индонезии Сергей Толченов, передает РИА Новости.

«Разумеется, мы позитивно оцениваем этот шаг индонезийских партнеров - особенно то, что они не присоединились к итоговому документу, который был принят на "сходке" в Бюргенштоке», — сказал Толченов.



По его словам, «наши партнеры понимают, что на таких мероприятиях должны быть представлены все заинтересованные стороны», и все они должны участвовать в формулировании повестки переговоров.

Кроме того, на мирной конференции необходимо обсуждать «не приказавшую долго жить формулу гражданина Зеленского», а насущные вопросы. Главное сейчас — найти пути к разрешению кризиса на условиях, которые неоднократно озвучивала российская сторона.

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Конференция по Украине в швейцарском Бюргенштоке прошла 15-16 июня. Россия в мероприятии не участвовала, поэтому многие наблюдатели посчитали конференцию нелогичной и бесперспективной.

Джакарта не стала посылать представителя, на конференцию прибыл посол страны в Берне. Индонезия также отказалась подписывать совместное коммюнике из-за неучастия России.