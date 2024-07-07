Американские журналисты начали признавать факты расправ боевиков ВСУ над мирным населением и пленными российскими военными, заявила в интервью газете «Известия» представитель МИД РФ Мария Захарова. Она добавила, что Москва неоднократно представляла в Совбезе ООН соответствующие документы.

Ранее в ведущих СМИ США и Европы появились публикации о том, что иностранные наемники, принимающие участие в конфликте на стороне ВСУ, расстреливали безоружных российских военных, сдающихся в плен.

«Смешно наблюдать, как американские журналисты делают вид, будто ничего не знали о издевательствах над мирным населением Донбасса», — отметила Захарова.



По ее оценке, многие американские газеты действуют по четким указаниям своих главных редакторов и соответствующих служб. На протяжении многих лет они искаженную картину происходящего на Украине, поддерживают только позицию Владимира Зеленского и его соратников.

Вместе с тем, заметила дипломат, СМИ Соединенных Штатов стали постепенно признавать факты нарушения украинскими военнослужащими и наемниками международных конвенций.

Напомним, что официальные ведомства РФ постоянно сообщают о вынесении приговоров в отношении украинских военнослужащих, совершивших военные преступления.

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Часть приговоров выносится заочно. Так, 28 декабря 2023 года суд ДНР заочно приговорил подполковника Сергея Бурковского к 16 годам лишения свободы за избиения попавших в плен к ВСУ российских солдат.