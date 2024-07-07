Песков прокомментировал ревность Запада к московскому визиту премьера Индии

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал «приступ ревности» западных политиков из-за предстоящего визита лидера Индии в РФ. В эфире телеканала «Россия 1» Песков сказал, что на Западе тщательно отслеживают поездки политиков высокого ранга в Москву.

«Еще только слухи пошли о данном визите, как тут же ревность мощная началась в западных СМИ и у западных политиков по поводу визита премьер-министра Индии в Россию. Как мы к этой ревности относимся?» — спросил Пескова репортер Павел Зарубин.



«Ревнуют — значит, внимательно отслеживают. Внимательно отслеживают - значит, придают большое значение» — сказал представитель Кремля.



По его словам, западные политики «не ошибаются» в своем отношении к визиту Моди в Москву, здесь «есть чему придавать большое значение».

Ранее индийские СМИ написали, что на переговорах лидеров России и Индии будет обсуждаться сближение национальных финансовых систем дух стран. Также будет разработано двустороннее инвестиционное соглашение.