Лавров оценил предвыборную кампанию в США двумя словами

Предвыборная кампания в США является «печальным зрелищем», показывающим, как «аранжируется» и «оркестрируется» политическая жизнь в США. Такое мнение в эфире телеканала «Россия 1» высказал руководитель МИД РФ Сергей Лавров.

«Если говорить серьезно, конечно печальное зрелище», — сказал Лавров.



По его словам, система «так называемой американской демократии» производит «такие вот результаты». Наблюдая за ходом предвыборной кампании, каждый может сделать выводы о том, «как это всё оркестрируется, аранжируется».

Лавров также напомнил о другой стране с «демократией» — Франции, где второй тур парламентских выборов «придумали, чтобы манипулировать волеизъявлением избирателей».

Ранее издание Politico сообщило, что в странах НАТО политики обеспокоены из-за возраста, здоровья и способности Джо Байдена победить на президентских выборах 2024 года.