Лавров назвал причину назначения второго тура выборов во Франции
Выборы во Франции «не очень сильно напоминают демократию», рассказал журналистам министр иностранных дел России Сергей Лавров. Об этом пишет РИА «Новости».
Президент Франции Эммануэль Макрон назначил парламентские выборы в стране после поражения его партии на выборах в Европарламент.
«Второй тур, судя по всему, задуман был ровно для того, чтобы манипулировать волеизъявлением избирателей в ходе первого тура», — отметил Лавров.
По его мнению, в ходе выборов ряд участников мог снять свои кандидатуры с тем, чтобы «расчистить дорогу» для консерваторов или популистов. Он добавил, что такая система «не очень сильно напоминает демократию»
Президент Франции впервые с 1997 года распустил Нацсобрание
Глава МИД предположил, что в случае, если бы выборы проходили в один тур, и их результаты были положены в формирование парламента, то в республике были бы очень серьезные перемены.