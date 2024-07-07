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Лавров назвал печальным зрелищем ход предвыборной кампании в США

Ход предвыборной кампании в Соединенных Штатах Америки является печальным зрелищем.

«Печальное зрелище»: Лавров о предвыборной кампании в США
© РИА Новости

Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, видео опубликовано в Telegram-канале журналиста ВГТРК Павла Зарубина.

"Если говорить серьезно, конечно, печальное зрелище. И если система так называемой демократии американской производит такие результаты или такой ход предвыборной кампании, наверное, каждый может сделать выводы самостоятельно для себя о том, как это все оркеструется, как это аранжируется", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Политика
Павел Зарубин
Сергей Лавров
МИД России