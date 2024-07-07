Россия готова принять с визитом избранного президента Индонезии

Российские власти готовы принять избранного президента Индонезии Прабово Субианто с визитом до и после его инаугурации, сообщает РИА Новости со ссылкой на нового посла РФ в Индонезии Сергея Толченова.

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По его словам, Субианто неоднократно бывал в России, в том числе несколько лет назад участвовал в параде Победы в Москве в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Дипломат указал, что обмен визитами лидеров - это «нормальная практика» в межгосударственных отношениях России и Индонезии.

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«Другое дело, что мы должны получить некий четкий сигнал от индонезийской стороны, что избранный президент хочет поехать в Россию», — подчеркнул Толченов.



Генеральная избирательная комиссия Индонезии официально объявила Прабово Субианто, министра обороны страны, следующим президентом Индонезии. Инаугурация состоится 20 октября.