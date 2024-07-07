Факты об издевательствах киевского режима в Донбассе были представлены российской стороной, но американские СМИ делали все, чтобы не видеть эту правду. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова "Известиям" в ответ на просьбу прокомментировать материал газеты The New York Times, которая со ссылкой на медика, участвующего в боевых действиях в составе отряда иностранных наемников, Каспара Гроссе сообщила об убийстве пленного российского солдата.

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"Смешно наблюдать за тем, как американские журналисты, издания, газеты, телевидение, интернет-платформы делают вид, что якобы ничего не знали из того, каким издевательствам подвергается мирное население 7 лет Донбасса, сейчас уже новых российских регионов, от киевского режима. Делают вид, что не знают о пытках в отношении людей, которые попали в лапы ВСУ, нацбатов и так далее. А теперь, видите ли, некий немецкий врач начинает открывать им глаза, или они начинают делать вид, что для них это что-то новое", - сказала Захарова, аудиозапись ее слов приводится в телеграм-канале издания.



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