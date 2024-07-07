План президента России Владимира Путина по урегулированию конфликта на Украине поддерживает все больше людей в мире. Об этом заявил британский аналитик Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.

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«Путин четко обозначил условия прекращения огня», — отметил политолог.



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По мнению эксперта, Украина должна вывести войска из «четырех регионов России». Он обратил внимание, что на Западе это «непопулярная позиция», но вместе с тем — единственный способ «решить этот конфликт» дипломатическим путем.

Меркурис уточнил, что пока на Западе лишь премьер Венгрии Виктор Орбан согласен с этой позицией. Политический аналитик напомнил, что венгерский лидер посетил в украинскую столицу, чтобы вразумить Владимира Зеленского.

До этого постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя предрек, что скоро темой встреч по Украине станет ее капитуляция.

Ранее российский посол призвал Зеленского и Запад признать, что Украина летит в пропасть.