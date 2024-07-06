Захарова прокомментировала реакцию США на выборы в Иране

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала заготовкой заявления Соединенных Штатов о том, что выборы в Иране якобы несвободные.

"Еще 1 июля США заявили, что президентские выборы в Иране "несвободные или несправедливые", они "не приведут к фундаментальным изменениям в направлении Ирана". Сегодня американские СМИ цитируют эту заготовку, добавляя ее к своим рассуждениям об иранских выборах", - написала она в Telegram-канале.



Дипломат обратила внимание на то, что "это изначально заявили и сейчас перепечатывают те же люди, которые после прошедших дебатов двух кандидатов в президенты США целую неделю не могут понять, как ими руководит "справедливо и свободно" выбранный [президент США Джо] Байден".