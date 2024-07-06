Захарова прокомментировала реакцию США на выборы в Иране

Захарова назвала заготовкой заявления США о якобы несвободных выборах в Иране
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала заготовкой заявления Соединенных Штатов о том, что выборы в Иране якобы несвободные.
"Еще 1 июля США заявили, что президентские выборы в Иране "несвободные или несправедливые", они "не приведут к фундаментальным изменениям в направлении Ирана". Сегодня американские СМИ цитируют эту заготовку, добавляя ее к своим рассуждениям об иранских выборах", - написала она в Telegram-канале.
Дипломат обратила внимание на то, что "это изначально заявили и сейчас перепечатывают те же люди, которые после прошедших дебатов двух кандидатов в президенты США целую неделю не могут понять, как ими руководит "справедливо и свободно" выбранный [президент США Джо] Байден".
"Половина Соединенных Штатов о проблемах знала еще в 2020 году, но была заглушена пропагандистскими американскими СМИ, а вторая половина страны, все эти годы гоня от себя неприятные мысли, столкнулась с реальностью, захватившей Америку либеральной диктатуры на днях. Эпитеты американских экспертов в отношении главы Белого дома располагаются где-то между "ментально нездоровый" и "в принципе неадекватный", - отметила Захарова. "Может, сначала США постараются разобраться со своей выборной катастрофой, а сразу после мы заслушаем их мнение об электоральной ситуации в мире", - заключила дипломат.